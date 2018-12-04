Троє мешканців Стебника обікрали «Укртелеком» на 275 тисяч

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо трьох мешканців Стебника, яких підозрюють у крадіжках кабелю. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

Як встановили поліцейські, упродовж квітня-серпня 24, 19 та 16-річний зловмисники вчинили дев’ять крадіжок кабелів зв’язку ПАТ «Укртелеком» із кабельних каналізаційних люків на вулицях Стебника.

Свої злочинні дії вказані особи здійснювали за допомогою пилки для металу. Сума завданих збитків складає майже 275 тисяч гривень.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.185 КК України (крадіжка, вчинена повторно). На зловмисників чекає позбавлення волі терміном до 5 років.

Обвинувальний акт вже скерували до Дрогобицького міськрайонного суду для розгляду.