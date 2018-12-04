На Львівщині проводять збори резервістів, які пройшли АТО

У 184-му Навчальному центрі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочалися збори військовослужбовців оперативного резерву першої черги. Про це Львівському порталу повідомили у Прес-служба Національної академії СВ.

Військовслужбовці, які проходили військову службу та виконували бойові завдання в складі сил Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил, почали прибувати до Навчального центру від 3-го грудня. Одразу після прибуття до Навчального центру воїни отримують польову форму одягу.

У 184-му Навчальному центрі військовслужбовці оперативного резерву першої черги проходитимуть збори, тривалість яких не перевищуватиме 20 днів.