На Донбасі загинув молодий військовий

На Донбасі загинув 25-річний український захисник, а ще одного було поранено. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Міноборони.

За даними відомства, із опівночі в районі відсічі та стримування збройної агресії Росії на території Донецької та Луганської областей зафіксовано 4 порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ.

З 09.00 ворог вів обстріл зі стрілецької зброї поблизу Новозванівки на Луганському напрямку.

Окрім цього, з 09.30 розпочалися ворожі обстріли на Донецькому напрямку. Окупанти випустили по декілька мін з мінометів калібру 82 мм в районі Водяного та Широкиного. Також поблизу Водяного ворог вів вогонь з озброєння БМП та стрілецької зброї.

«Із сумом повідомляємо, що від початку цієї доби російська збройна агресія забрала життя ще одного Українського героя, 1993 р.н.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким нашого захисника, а також його бойовим побратимам, з якими він пліч-о-пліч обороняв нашу країну від російської окупації», – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, внаслідок бойових дій отримав поранення один Український військовий. Його евакуйовано до військового медичного госпіталя. Стан здоров’я нашого захисника – задовільний.