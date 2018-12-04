Львівського суддю, якого часто ловили «під мухою» за кермом, відсторонили від посади

Суддю Апеляційного суду Львівської області Зеновія Макойду відправили на двомісячний курс підвищення кваліфікації через непоодинокі випадки затримання його нетверезим за кермом. У прийнятому 4 грудня рішенні Вищої ради правосуддя вказано, що зі скаргою на суддю звернувся начальник управління СБУ у Львівській області Олександр Ткачук. Про це повідомляє zaxid.net.

У зверненні СБУ згадано три випадки, коли Зеновія Макойду підозрювали у керуванні автомобілем у нетверезому стані. При цьому в усіх цих випадках судді вдавалося уникати відповідальності.

Перший випадок стався ще у листопаді 2011 року, коли автомобіль Зеновія Макойди протаранив шлагбаум котеджного містечка у Солонці біля Львова. Тоді правоохоронці офіційно заявляли, що за кермом авто був не суддя Макойда, але у листі СБУ до Вищої ради правосуддя вказано, що поліцейські склали протокол не на того чоловіка, про якого говорили очевидці.

Інший випадок стався у квітні 2014 року, коли самого Зеновія Макойду зупинили посеред ночі на вул. Липова Алея. На нього тоді склали протокол за керування авто у нетверезому стані, але Стрийський міськрайонний суд згодом закрив цю справу через закінчення термінів притягнення до адмінвідповідальності (при цьому суд підтвердив вину водія).

Із таким самим результатом закінчилася і третя історія, згадана у скарзі СБУ: втретє Зеновія Макойду виявили нетверезим у листопаді 2016 року, коли він посеред ночі просто зупинив свій автомобіль на зустрічній смузі. Тоді у нього зафіксували десятикратне перевищення допустимої норми алкоголю в крові, але в лютому 2017 року цю справу закрили через закінчення термінів (і цього разу суд підтвердив, що водій був нетверезим).

У Вищій раді правосуддя заявили, що за випадки 2011 та 2014 року вже пізно притягати до відповідальності, оскільки за дисциплінарні проступки суддю можуть покарати не пізніше трьох років з моменту вчинення порушення. Але за інцидент 2016 року Зеновію Макойді таки доведеться відповідати.

«Встановлені під час розгляду дисциплінарної справи обставини свідчать про недотримання суддею Макойдою З.М. правил етичної поведінки, а керування ним транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що встановлено судом, свідчить про недотримання норм суддівської етики та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду. Суддя Макойда З.М. допустив поведінку, що підриває авторитет правосуддя, зокрема в питаннях моралі», – йдеться у рішенні Вищої ради правосуддя.

У підсумку Зеновія Макойду вирішили на два місяці відсторонити від посади, позбавивши доплат до зарплати, і відправити до Національної школи суддів для проходження курсу з суддівської етики. Після завершення курсу Зеновій Макойда має також успішно пройти тестування, щоб продовжити свою роботу у Апеляційному суді Львівської області.

Цікаво, що у лютому 2017 року під тиском пікетувальників Зеновій Макойда написав заяву на звільнення. Щоправда цей випадок був пов’язаний не із затриманням поліцією, а через те, що колегія суддів, головуючим в якій і був Макойда, замість арешту відпустила під заставу Дмитра Гаврилюка – обвинуваченого в організації замаху на бізнесмена Богдана Копитка. Попри це Зеновій Макойда досі є суддею Апеляційного суду Львівщини.