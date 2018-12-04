Львівські школярі вивчатимуть фізику за допомогою пересувної наукової лабораторії

Щоб покращити зацікавленість учнів до наукової діяльності, місто придбало мобільну наукову лабораторію. І вже цього тижня школярі зможуть власноруч протестувати кожен експонат. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.
«Ми закупили мобільну наукову лабораторію за напрямком фізики. Вона вже є доставлена. Впродовж минулого тижня провели дуже активне навчання з вчителями шкіл, і, відповідно, вона почне „мандрувати“ по усіх навчальних закладах нашого міста», – розповіла директорка департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Галина Слічна.
Лабораторія складається з 10 експонатів, кожен із яких розкриває цікаве фізичне явище:
- «Діапазон слуху»
- «Брахістохрона»
- «Архітектурні арки»
- «Слухаючи кістьми»
- «Магдебурський експеримент»
- «Вентилятор Бернуллі»
- «Внутрішні напруги – конструкції під тиском»
- «Перевернутий зір»
- «Дірка у воді»
- «Людина-пазл»
Кожен експонат обладнаний інформаційним стендом, який можна легко транспортувати та розкладати.
«Також на наступний рік ми плануємо другий етап реалізації цього проекту: ми хочемо закупити таку мобільну наукову лабораторію, але вже з іншим напрямками. Це буде хімія і мистецтво», – додала Галина Слічна.
Фото: ЛМР
Олена Карп'юк