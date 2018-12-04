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Львівські школярі вивчатимуть фізику за допомогою пересувної наукової лабораторії

Олена Карп'юк

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Щоб покращити зацікавленість учнів до наукової діяльності, місто придбало мобільну наукову лабораторію. І вже цього тижня школярі зможуть власноруч протестувати кожен експонат. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

 

«Ми закупили мобільну наукову лабораторію за напрямком фізики. Вона вже є доставлена. Впродовж минулого тижня провели дуже активне навчання з вчителями шкіл, і, відповідно, вона почне „мандрувати“ по усіх навчальних закладах нашого міста», – розповіла директорка департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Галина Слічна.

Лабораторія складається з 10 експонатів, кожен із яких розкриває цікаве фізичне явище:

  • «Діапазон слуху»
  • «Брахістохрона»
  • «Архітектурні арки»
  • «Слухаючи кістьми»
  • «Магдебурський експеримент»
  • «Вентилятор Бернуллі»
  • «Внутрішні напруги – конструкції під тиском»
  • «Перевернутий зір»
  • «Дірка у воді»
  • «Людина-пазл»

Кожен експонат обладнаний інформаційним стендом, який можна легко транспортувати та розкладати.

«Також на наступний рік ми плануємо другий етап реалізації цього проекту: ми хочемо закупити таку мобільну наукову лабораторію, але вже з іншим напрямками. Це буде хімія і мистецтво», – додала Галина Слічна.

Фото: ЛМР

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