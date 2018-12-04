Львівські школярі вивчатимуть фізику за допомогою пересувної наукової лабораторії

Щоб покращити зацікавленість учнів до наукової діяльності, місто придбало мобільну наукову лабораторію. І вже цього тижня школярі зможуть власноруч протестувати кожен експонат. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

«Ми закупили мобільну наукову лабораторію за напрямком фізики. Вона вже є доставлена. Впродовж минулого тижня провели дуже активне навчання з вчителями шкіл, і, відповідно, вона почне „мандрувати“ по усіх навчальних закладах нашого міста», – розповіла директорка департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Галина Слічна.

Лабораторія складається з 10 експонатів, кожен із яких розкриває цікаве фізичне явище:

«Діапазон слуху»

«Брахістохрона»

«Архітектурні арки»

«Слухаючи кістьми»

«Магдебурський експеримент»

«Вентилятор Бернуллі»

«Внутрішні напруги – конструкції під тиском»

«Перевернутий зір»

«Дірка у воді»

«Людина-пазл»

Кожен експонат обладнаний інформаційним стендом, який можна легко транспортувати та розкладати.

«Також на наступний рік ми плануємо другий етап реалізації цього проекту: ми хочемо закупити таку мобільну наукову лабораторію, але вже з іншим напрямками. Це буде хімія і мистецтво», – додала Галина Слічна.

Фото: ЛМР