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Завтра три храми Львова відзначатимуть престольний празник. Розклад богослужінь

Юлія Шпак

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Завтра, 4 грудня, святкують Введення у храм Пресвятої Богородиці. В цей день три храми Львова відзначають престольний празник. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Престольний празник відзначатимуть у таких храмах:

Церква Введення в храм Пресвятої Богородиці, УГКЦ (вул. Чукаріна, 5). Празничне Богослужіння розпочнеться о 12.00 год.

Церква Введення в храм Пресвятої Богородиці, УПЦ КП (вул. Курортна, 6; смт. Брюховичі). Празничне Богослужіння розпочнеться о 10. 00 год. Його очолить Митрополит Львівський і Сокальський УПЦ К П Димитрій.

Церква Введення в храм Пресвятої Богородиці, УАПЦ (вул. Запорізька). Празничне Богослужіння розпочнеться о 12.00 год., об 11.30 год. — святкове водосвяття.

Довідка

Празник Введення дає можливість дізнатися про дитяче та дівоче життя Пречистої, розповідає про її батьків, виховання у святині, яке дало можливість підготуватися Діві Марії до найвищої гідности: бути Матір’ю Божого Сина.

 

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