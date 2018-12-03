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Вночі у Львові патрульні затримали чоловіка, який стріляв у повітря

Юлія Шпак

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У Львові патрульні спіймали чоловіка, який вночі на вулиці Черкаській стріляв у повітря. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

 

Інспекторів патрульної поліції викликали цієї ночі на вулицю Черкаську, де, за словами заявника, невідома особа стріляла у повітря.

«Патрульні прибули на місце і зв’язалися зі свідком, який розповів, що чоловік зайшов у сусідній дім. Біля під’їзду поліцейські виявили 4 гільзи 9мм та ключі від автомобіля Volkswagen Crafter. Саме такий і був припаркований поруч. Інспектори встановили в базі власника транспортного засобу, а також те, що на 41-річного чоловіка зареєстрований пристрій для відстрілу гумових куль Форт-12Р. Проживає цей громадянин у тому ж будинку, у який за словами очевидця, він зайшов. Екіпаж поспілкувався з ним і він зізнався, що здійснював постріли. На місце викликали слідчих Личаківського відділу поліції», – йдеться у повідомленні патрульних

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