Вночі у Львові патрульні затримали чоловіка, який стріляв у повітря

У Львові патрульні спіймали чоловіка, який вночі на вулиці Черкаській стріляв у повітря. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

Інспекторів патрульної поліції викликали цієї ночі на вулицю Черкаську, де, за словами заявника, невідома особа стріляла у повітря.

«Патрульні прибули на місце і зв’язалися зі свідком, який розповів, що чоловік зайшов у сусідній дім. Біля під’їзду поліцейські виявили 4 гільзи 9мм та ключі від автомобіля Volkswagen Crafter. Саме такий і був припаркований поруч. Інспектори встановили в базі власника транспортного засобу, а також те, що на 41-річного чоловіка зареєстрований пристрій для відстрілу гумових куль Форт-12Р. Проживає цей громадянин у тому ж будинку, у який за словами очевидця, він зайшов. Екіпаж поспілкувався з ним і він зізнався, що здійснював постріли. На місце викликали слідчих Личаківського відділу поліції», – йдеться у повідомленні патрульних