Вчора на Львівщині четверо людей отруїлися чадним газом

Вчора, 2 грудня, у Львові чадним газом отруїлося троє людей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, о 15:10 год. у м Львові, по вул. Мартовича, 6, (Галицький район) отруївся, ймовірно, чадним газом 34-річний місцевий мешканець (27% карбоксигемоглобіну). Чоловіка госпіталізували у Львівську ОКЛ. Працівниками аварійної служби ПАТ «Львівгаз» перекрито постачання газу до газової колонки у ванній кімнаті.

Також о 23:07 год. у м. Львові, по вул. Героїв УПА, 76б, отруїлися, ймовірно, чадним газом двоє людей. 61-річного чоловіка та 70-річну жінку госпіталізували в обласну клінічну лікарню у стані середнього ступеню. Працівниками аварійної служби ПАТ “Львівгаз” перекрито постачання газу до квартири.

Ще один випадок отруєння чадним газом трапився о 16:50 год. у м. Стрий, по вул. Грушевського, 23. 71-річну місцеву мешканку у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано у Стрийську ЦРЛ.

Обставини усіх подій встановлюються.