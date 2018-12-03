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У Стрийському районі «Опель» збив 60-річного пішохода

Юлія Шпак

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В одному з сіл Стрийського району автомобіль «Опель Корса» збив 60-річного чоловіка. Внаслідок ДТП постраждали отримав травми. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Дорожньо-транспортна пригода сталась 2 грудня близько 16.55 години.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Опель Корса», 22-річний мешканець Стрийського району, скоїв наїзд на пішохода – 60-річного місцевого мешканця. Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження, зокрема переломи ребер та кісток тазу та був госпіталізований.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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