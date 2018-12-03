У Стрийському районі «Опель» збив 60-річного пішохода

В одному з сіл Стрийського району автомобіль «Опель Корса» збив 60-річного чоловіка. Внаслідок ДТП постраждали отримав травми. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.
Дорожньо-транспортна пригода сталась 2 грудня близько 16.55 години.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Опель Корса», 22-річний мешканець Стрийського району, скоїв наїзд на пішохода – 60-річного місцевого мешканця. Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження, зокрема переломи ребер та кісток тазу та був госпіталізований.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Юлія Шпак