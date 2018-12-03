У Львові загинув водій, який не скористався пасками безпеки (18+)

У Львові внаслідок потужного автозіткнення загинув водій «Лади». Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 3 грудня, близько 7.45 на Скнилівському мосту по вулиці Городоцькій. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі «Фольксваген Пасат» та ВАЗ-2104. Внаслідок зіткнення водій «Лади» отримав тілесні ушкодження та помер на місці події.

Наразі на місці ДТП працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За даними очевидців, водій ВАЗа не був пристебнутий паском безпеки і від зіткнення вилетів у вітрове скло на асфальт.

Фото: Нацполіція та Варта1