ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові загинув водій, який не скористався пасками безпеки (18+)

Омелян Шевчук

|

У Львові внаслідок потужного автозіткнення загинув водій «Лади». Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 3 грудня, близько 7.45 на Скнилівському мосту по вулиці Городоцькій. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі «Фольксваген Пасат» та ВАЗ-2104. Внаслідок зіткнення водій «Лади» отримав тілесні ушкодження та помер на місці події.

Наразі на місці ДТП працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За даними очевидців, водій ВАЗа не був пристебнутий паском безпеки і від зіткнення вилетів у вітрове скло на асфальт.

Фото: Нацполіція та Варта1

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Яким буде новий сміттепереробний завод і станція компостування сміття у Львові
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Яким буде новий сміттепереробний завод і станція компостування сміття у Львові

У Львові збудують сміттєпереробний завод на який звозитимуть сміття з усього міста та на цьому тривоги стурбованих мешка...

«АТБ»: робота над підвищенням професіоналізму не припиняється
Анастасія ПИЖ
«АТБ»: робота над підвищенням професіоналізму не припиняється

Найвідоміша торговельна мережа продовжує підготовку кваліфікованих фахівців, вдосконалюючи власні учбові програми ...

Доступні ціни та суворий контроль якості
Олесь ТЯГАЙ
Доступні ціни та суворий контроль якості

Відома національна мережа «АТБ» зберігає лідерство не лише за показниками доступності та широти асортименту представлени...

Або розмитнюємо, або вивозимо. Все, що потрібно знати власникам «євроблях»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Або розмитнюємо, або вивозимо. Все, що потрібно знати власникам «євроблях»

Із неділі, 25 листопада, в Україні діють нові правила ввезення авто на іноземній реєстрації. Більше перетинати кордон ко...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...