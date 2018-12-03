У «Краковці» в кабіні вантажівки виявили мертвого поляка

Вчора, 2 грудня, о 16:59 год. на автостоянці прикордонного переходу «Краковець» в кабіні вантажного автомобіля «Рено» з польською реєстрацією виявлено без ознак життя тіло водія автомобіля. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Зазначається, що загиблий є громадянином Республіки Польща. Чоловік проживав у місті Старошовичі.

«Смерть настала до приїзду бригади швидкої медичної допомоги. За попереднім висновком чоловік помер внаслідок отруєння чадним газом під час обігріву кабіни газовим балоном з конфоркою. Проводяться слідчі дії», – йдеться у повідомленні.

У департменті цивільного захисту додають, що порушення правил безпеки при експлуатації в холодну пору року пічного і газового опалення – поширена причина виникнення пожеж у побуті та нещасних випадків, пов’язаних з отруєнням чадним газом.

У зв’язку із перепадами атмосферного тиску під час коливання температури повітря порушується тяга в димових і вентиляційних каналах, що негативно впливає на роботу газового і пічного обладнання, тому закликаємо мешканців області неухильно дотримуватися наступних правил: