Представники Академії сухопутних військ взяли участь у круглому столі ОБСЄ

Сьогодні, 3 грудня, представники Національної академії сухопутних військ взяли участь у круглому столі з демократичного цивільного контролю над Збройними Силами України, організатором якого виступила Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) спільно із Міністерством оборони України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Академії сухопутних військ.

Також до заходу, що відбувався в межах цільового проекту «Посилення демократичного контролю над Збройними Силами України», долучились представники Генерального штабу ЗС України, Національного університету оборони України імені Івана Черняховськовго, військових частин та установ Львівського гарнізону, а також громадських організацій області.

Упродовж дня учасники заходу заслуховували та обговорювали доповіді щодо демократичного цивільного контролю над воєнною організацією держави та його законодавчої бази, права та обов’язки військовослужбовців ЗС України. Також вони розглянули питання, які стосувались гендерної рівності у вітчизняному війську, ефективної комунікації військовослужбовців із засобами масової інформації та державної мови, як чинника національної безпеки. Окрім цього, чималу увагу було приділено обговоренню питання взаємодії між військовими та громадянським суспільством.

Фото: Академія сухопутних військ