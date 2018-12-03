Польські лікарі-ортопеди приїдуть до Львова оперувати хворих діток

У міську дитячу клінічну лікарню уже вп’яте приїде команда лікарів-ортопедів з Університетської клініки м. Вроцлав (Польща), яку очолює професор Кшиштоф Колтовські. Впродовж 6−7 грудня лікарі консультуватимуть та оперуватимуть дітей з нейрохірургічною та ортопедичними патологіями. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії.

Упродовж 6-7 грудня лікарі із Польщі не лише проконсультують у Львові хворих діток, а й прооперують чотирьох дітей, які мають складну нейроортопедичну патологію хребта та нижніх кінцівок.

Зокрема, польські та львівські лікарі під наглядом професора Кшиштофа Колтовські оперуватимуть:

4-річну дівчинку, яка має вроджену ваду розвитку центральної нервової системи та вроджену деформацію нижніх кінцівок;

10-річного хлопчика, який має варусну деформацію стопи;

17-річного хлопця з оперованим ідіоматичним сколіозом, розсіяним склерозом, лівобічним геміпарезом, варусною деформацією стопи;

12-річну дівчинку, яка має ідіопатичний сколіоз грудного відділу хребта IV ступеню, синдром порушення динамічної та статичної функції хребта.

Зазначимо, що співпраця між міською дитячою клінічною лікарнею та лікарями-ортопедами Університетської клініки м. Вроцлав розпочалася у березні 2017 року. За чотири попередні візити до Львова лікарі проконсультували понад 80 пацієнтів зі всієї Західної України, а також провели 7 надскладних оперативних втручання у дітей із деформацією хребта (сколіоз) ІV ступеня, та ще 2 оперативні втручання із меншою складністю.