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Польські лікарі-ортопеди приїдуть до Львова оперувати хворих діток

Олена Карп'юк

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У міську дитячу клінічну лікарню уже вп’яте приїде команда лікарів-ортопедів з Університетської клініки м. Вроцлав (Польща), яку очолює професор Кшиштоф Колтовські. Впродовж 6−7 грудня лікарі консультуватимуть та оперуватимуть дітей з нейрохірургічною та ортопедичними патологіями. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії.

 

Упродовж 6-7 грудня лікарі із Польщі не лише проконсультують у Львові хворих діток, а й прооперують чотирьох дітей, які мають складну нейроортопедичну патологію хребта та нижніх кінцівок.

Зокрема, польські та львівські лікарі під наглядом професора Кшиштофа Колтовські оперуватимуть:

  • 4-річну дівчинку, яка має вроджену ваду розвитку центральної нервової системи та вроджену деформацію нижніх кінцівок;
  • 10-річного хлопчика, який має варусну деформацію стопи;
  • 17-річного хлопця з оперованим ідіоматичним сколіозом, розсіяним склерозом, лівобічним геміпарезом, варусною деформацією стопи;
  • 12-річну дівчинку, яка має ідіопатичний сколіоз грудного відділу хребта IV ступеню, синдром порушення динамічної та статичної функції хребта.

Зазначимо, що співпраця між міською дитячою клінічною лікарнею та лікарями-ортопедами Університетської клініки м. Вроцлав розпочалася у березні 2017 року. За чотири попередні візити до Львова лікарі проконсультували понад 80 пацієнтів зі всієї Західної України, а також провели 7 надскладних оперативних втручання у дітей із деформацією хребта (сколіоз) ІV ступеня, та ще 2 оперативні втручання із меншою складністю.

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