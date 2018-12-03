Новостворена фірма перебудує пам’ятку архітектури на Вірменській під ресторан та апартаменти

ТзОВ «Крипа» відреставрує будинок №32 на вул. Вірменській, який є пам’яткою архітектури національного значення, під заклад громадського харчування та апартаменти. Відповідні містобудівні умови та обмеження видав виконавчий комітет Львівської міської ради сьогодні, 3 грудня. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Як розповіла під час обговорення директорка юридичного департаменту міськради Львова Гелена Пайонкевич, на вул. Вірменській, 32 вже немає житлових квартир, а в будинку є лише один власник.

«У будинку були житлові квартири, вони об’єднувалися із декількох в одну. Також були дозволи на перепланування горища», – зазначила Гелена Пайонкевич.

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Своїм рішенням виконком дозволив ТзОВ «Крипа» пристосувати нежитлове приміщення та чотири квартири під заклад громадського харчування, апартаменти, а також використовувати горище будинку №32 на вул. Вірменській під мансарду.

Як йдеться у проекті рішення, висота будинку після реконструкції не повинна перевищувати 16,1 м. Також ТзОВ «Крипа» має погодити колір фасаду в управлінні охорони історичної спадщини.

Сам триповерховий будинок №32 на вул. Вірменській є пам’яткою архітектури національного значення, який звели у XVII столітті. Будівля є тильною частиною кам’яниці Голубовичівської, що на вул. Ставропігійській, 9, саме тут проживали вікарії вірменського собору.

Також будинок на вул. Вірменській, 32 розташований у межах історичного ареалу міста та на території, взятої під охорону ЮНЕСКО.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Крипа» створили лише рік тому – у листопаді 2017-го. Зареєстроване воно нам вул. Данила Апостола, 16.

Власниками ТзОВ «Крипа» є четверо осіб: Ольга Любицька, яка володіє 60% фірми, Сергій Шкаран, Василь Федунь та Роман Шипка.

Компанія займається будівництвом житлових і нежитлових будівель, розмір його статутного капіталу становить 3 млн грн.