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На Львівщині розшукують чоловіка, який штовхнув під автівку свого знайомого

Юлія Шпак

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Жителя м. Великі Мости підозрюють у спробі умисного вбивства. Чоловік штовхнув знайомого на проїжджу частина, внаслідок чого він потрапив під автівку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

За процесуального керівництва органів прокуратури області у порядку ч. 1 ст.278 КК України повідомлено про підозру 32-річному жителю м. Великі мости, що на Сокальщині у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 КК України (закінчений замах на умисне вбивство).

Як було встановлено, цьогоріч, 17 листопада, зловмисник умисно штовхнув 32-річного знайомого на проїжджу частину, по якій у той час рухався автомобіль.Внаслідок цього, на потерпілого наїхав автомобіль. У результаті цього, чоловіка із тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікувального закладу.

На даний час здійснюються відповідні заходи, спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного та його затримання. Досудове розслідування перебуває на контролі прокуратури області.

Довідково: санкція інкримінованої статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

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