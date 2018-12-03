МОЗ анонсувало модернізацію диспетчерських, аби швидка прибувала до 10 хв

Завдяки створенню і модернізації об’єднаних диспетчерських служб по усій країні, диспетчери екстреної допомоги менше часу витрачатимуть на обробку викликів, а до пацієнта виїжджатиме та машина, яка знаходиться найближче до адреси виклику. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі МОЗУ.

У 2019 році за кошти державного та місцевих бюджетів будуть створені нові об’єднані диспетчерські служби у Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Рівненській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях, а інших регіонах – оновлені та модернізовані.

Запровадження об’єднаних диспетчерських служб означає, що кожен українець зможе зателефонувати на єдиний номер 103 і бути впевненим, що за необхідності до нього буде направлена найближча машина швидкої допомоги – навіть якщо вона буде з іншого району. Крім того, створення сучасних диспетчерських служб дозволяє:

зменшити час обробки виклику: від 3-5 хвилин до 1 хвилини у 90% випадків;

виконати норматив доїзду на екстрені випадки – до 10 хвилин в містах і до 20 хвилин у сільській місцевості;

в середньому на 20% зменшити пробіг автомобілів екстреної медичної допомоги;

зібрати актуальну і достовірну статистику, яку можна аналізувати для поліпшення надання екстреної допомоги.

Регіональні оперативно-диспетчерські служби зможуть підключатись та обмінюватись даними із системою «Централь 103» і запроваджувати сучасні протоколи обробки викликів.

Міністерство охорони здоров’я закликає місцеву владу сприяти Центрам екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у створенні сучасних диспетчерських служб. Саме від цього залежить, наскільки якісною та швидкою буде ЕМД у кожному регіоні України.