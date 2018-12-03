Львівські «Карпати» на виїзді зіграли внічию з київським «Арсеналом»

У суботу, 1 грудня, у Києві відбувся матч 17-го туру футбольного чемпіонату УПЛ між клубами «Арсенал-Київ» та «Карпатами». Про це Львівському порталу повідомили у інформаційному центрі ФК «Карпат».

Зважаючи на сильні снігопади, що накрили Київ, певні побоювання щодо можливості провести матчі «Десна» – «Зоря» та «Арсенал» – «Карпати» усе ж були, хоча, обійшлося без форс-мажорів та переносів. До столиці «зелено-білих» повіз Олег Бойчишин, який зробив усе, щоб заплутати суперника – такого стартового складу і такої схеми, мабуть, ніхто не міг передбачити.

Місце у воротах дісталося Кучинському, а в обороні розташувалися три габаритні захисники: Федецький, Папа та Мегреміч. Мірошніченку та Лебеденку віддали повні фланги, середину поля довірили Кльоцу, Ербесу та Ді Франко. Гуцуляк та Швед грали найближче до воріт суперника.

Погодні умови, безумовно, впливали на дії гравців обох команд, відповідно, особливих швидкостей глядачі (власне кажучи, за винятком фанатів «Карпат» їх майже і не було) не бачили. Але після того, як карпатівці розбігалися, почали створювати моменти. Спершу Гуцуляк непогано пробив зі штрафного, але у рамку не влучив, а за кілька хвилин він же сильно пробив низом – Сітало зіграв надійно. Але «Карпати» на цьому не зупинилися і вже Швед з близької відстані розстрілює кіпера господарів головою – Сітало зумів приборкати м’яча, але не зафіксував його. Добити круглого у ворота мав Мірошніченко, безумовно, він це і зробив би, однак був затриманий захисником суперника. Арбітр при цьому фол не фіксувала.

А забив «Арсенал». Дубінчак продерся флангом, прострілив, а Папа у боротьбі з суперником зрізав м’яча у власні ворота 1:0. Зрівнювати рахунок мав Гуцуляк, якого сам на сам із кіпером вивів Швед, але Олексій зіграв дуже невдало, пробивши просто в Сітала.

З самого початку другого тайму господарі щільно закрилися на своїй території, не даючи «Карпатам» можливості для швидких атак. Одну із небагатьох спроб створили Ербес та Ді Франко. Останній, у метушні, проштовхував м’яча у ворота, але його відверто знесли у штрафному – пенальті Катерина Монзуль знову не призначила.

Кілька непоганих моментів мав Кльоц: спершу його удар з близької відстані заблокували, а згодом вдало зіграв воротар, який зреагував на непоганий постріл з лінії штрафного майданчика. І все ж «Карпати» рахунок зрівняли і все завдяки швидкості. Динамічна атака завершилася гострою передачею на Ді Франко, якого збив Сагуткін у карній зоні. Цього разу Катерина Монзуль вказала на точку – Гуцуляк пробив точно у кут.

Часу на те, щоб вирвати перемогу було достатньо. Олег Бойчишин кинув на атаку усі сили – вийшли Карраскаль, Мякушко та Понде. «Арсенал» не атакував взагалі, навіть за нічийного рахунку намагаючись втримати ворота в недоторканості. І це йому у підсумку вдалося – «Карпати» привозять з Києва лише нічию, хоча на перемогу цілком і повністю награли…