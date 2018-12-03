Домашнє насильство. Органи соцзахисту Львівщини отримали 2811 звернень

Загальна кількість звернень щодо домашнього насильства на Львівщині, які надійшли в органи соцзахисту за 9 місяців 2018 року, становить 2811 скарг: від жінок – 2538, від чоловіків – 254, від дітей – 19. Про це сьогодні, 3 грудня, під час апаратної наради повідомила директор департаменту соціального захисту Львівської ОДА Наталія Кузяк, передає кореспондент Львівського порталу.

За інформацією правоохоронних органів області кількість осіб, які перебувають на обліку з приводу вчинення домашнього насильства становить 3193, з них: 2969 – чоловіків, 221 – жінок, 3 – дітей.

При цьому очільник Нацполіції Львівщини Валерій Середа зауважив, що важко притягнути до відповідальності насильників, тому що часто постраждалі згодом відмовляються від своїх претензій.

Як водночас поінформували в департаменті соціального захисту Львівської ОДА, кількість зареєстрованих звернень щодо домашнього насильства збільшилась на 15%.

Згідно із меморандуму між ЛОДА та фондом ООН у галузі народонаселення передбачене створення двох притулків для жертв домашнього насильства. Департамент для цього вже підібрав два відповідні приміщення: одне у Червонограді із загальною площею 110,8 кв м, інше – у Трускавці із площею 205 кв м.