За добу на Львівщині сталося 47 ДТП

На Львівщині минулої доби сталося 47 дорожньо-транспортних пригод. В одній із них четверо учасників руху отримали тілесні ушкодження та звернулися за медичною допомогою. Про це Львівському порталу повідомили у Відділ комунікації поліції Львівської області.

«На Львівщині протягом 1 грудня сталося 47 автопригод: 13 – на території області, 34 – безпосередньо у Львові. В одній із них травмовані двоє водіїв та двоє пасажирів транспортних засобів – йдеться у повідомленні.

За наслідками інших ДТП складено адміністративні протоколи за порушення правил дорожнього руху, що спричинили пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна.