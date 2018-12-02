Прикордонники затримали викрадене авто

Прикордонники на Закарпатті затримали викрадений у Польщі автомобіль. Про це Львівському порталу повідомили у Про це Львівському порталу повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України Західного кордону.

Автомобіль марки «Шкода Октавія», викрадений в Польщі у 2017 році, виявили учора надвечір прикордонники Мукачівського загону в пункті пропуску «Вилок».

В ході здійснення прикордонного оформлення транспортного засобу відбулось спрацювання бази даних Інтерполу, відповідно до якої автівка 2003 року випуску знаходилась в міжнародному розшуку. За кермом викраденого транспортного засобу їхав 28-річний громадянин Угорщини.

За даним фактом прикордонники повідомили Укрбюро Інтерполу в місті Києві, які підтвердили, що автомобіль знаходиться в розшуку на території Польщі. Наразі легковик передано співробітникам Національної поліції.