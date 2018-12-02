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На Львівщині рятувальники врятували корову

Омелян Шевчук

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У Бродівському районі Львівщини рятувальники витягнули корову із болота. Про це Львівському порталу повідомили у Головне управління ДСНС України у Львівській області.

 

За даними відомства, 1 грудня о 15:29 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в с. Лагодів Бродівського району, біля річки, корова застрягла в підмерзлому болоті та не може самостійно вибратись.

Тварина під час випасання пішла до річки на водопій та провалилася у підмерзле болото. Близько години перелякана тварина перебувала у пастці. Власниця зателефонувала до Служби порятунку та попросила допомоги.

Рятувальники 10 ДПРЧ м. Броди за допомогою мотузки витягнули знесилену тварину з болота та передали власниці.

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