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На Львівщині двоє людей з обмороженнями потрапили до лікарні

Омелян Шевчук

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За минулу добу двоє людей з обмороженням потрапили до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у Головне управління ДСНС України у Львівській області.

 

За даними відомства, 1 грудня о 08:07 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в хірургічне відділення Самбірської центральної районної лікарні поступив невідомий чоловік, який знаходився в м. Самбір на вул. Коперника, з діагнозом обмороження правої кисті.

Цього ж дня о 22:55 рятувальники отримали повідомлення про те, що в хірургічне відділення Перемишлянської центральної районної лікарні поступив чоловік, 1980 року народження, з діагнозом «обмороження верхніх та нижніх кінцівок». Постраждалий є жителем с. Подусільна Перемишлянського району.

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