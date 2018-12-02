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На кордоні затримали нелегалів

Омелян Шевчук

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На Львівщині затримали п’ятьох нелегалів. Громадянина Гани та 4 громадян Бангладеш затримали учора близько опівночі співробітники Держприкордонслужби. Про це Львівському порталу повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України Західного кордону.

 

Про можливий незаконний перетин кордону співробітники Держприкордонслужби дізнались завчасно. Для цього ймовірні ділянки руху правопорушників були посилені додатковими нарядами. Вже невдовзі співробітники оперативних підрозділів Західного регіонального управління на околиці н.п. Варяж Сокальського району зупинили для перевірки автомобіль «Ауді» литовської реєстрації.

За кермом авто був громадянин Гани, який мав посвідку на проживання в Україні. Крім того, з’ясувалося, що іноземець щойно здійснив доставку до лісосмуги 4 громадян Бангладеш.

Група реагування у складі прикордонників відділу «Павловичі» Львівського загону та військовослужбовців оперативних підрозділів Держприкордонслужби за допомогою службового собаки відразу вийшли на слід правопорушників та неподалік кордону затримала 4-х чоловіків. Вони були без документів та назвалися громадянами Бангладеш.

На 4 громадян Бангладеш складено протоколи за спробу незаконного перетинання державного кордону України. Вони утримуються в пункті тимчасового тримання загону. А на громадянина Гани складено протокол за порушення прикордонного режиму та накладено штраф.

Встановлюються всі деталі правопорушення.

 

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