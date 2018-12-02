Ансамбль «Кутаїсі» запрошує на «Грузинське різдво» у Львові

Державний ансамбль пісні і танцю Грузії Kutaisi вже в Україні. Грузини приїхали підтримати нас у нелегкі часи та подарувати частинку своєї душі – «Грузинське різдво». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

«Справжній культурний скарб Грузії, багаторазовий переможець міжнародних фестивалів – Державний ансамбль пісні і танцю «Kutaisi» запрошує на нове святкове шоу «Грузинське Різдво» у Львові – йдеться у повідомленні.

Як відомо, грузини везуть до Львова унікальні постановки і хореографію, роскішні костюми та супровід оркестру.

«Ансамбль «Кутаїсі» свято шанує національні фольклорні традиції, посилюючи і примножуючи їх з допомогою молодих й талановитих виконавців пісень і танців. Саме цим він вигідно відрізняється від інших грузинських колективів, оскільки зумів органічно поєднати в собі енергію, запал і барвистість танцю з хвилюючим багатоголосним співом», – йдеться у описі.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Багаторічна історія успіху цього дивовижного колективу зачаровує сильною енергетикою та неперевершеним талантом.

Поєднання глибокого співу з віртуозним виконанням національних грузинських танців підкорили світову сцену, забезпечивши визнання і тріумф традицій найгостиннішого етносу.

Зустріти ансамбль «Kutaisi» і відчути «Грузинське Різдво» у Львові можна 3 грудня, у театрі М. Заньковецької. Початок об 19:00.

Квитки можна придбати тут kasa.in.ua. При купівлі квитків онлайн на concert.ua на кожен другий квиток знижка 70%