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У центрі Львова невідомий на Volkswagen збив пішохода і втік

Андрій Котенський

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У центрі Львова водій «Фольксвагену» травмував пішохода та втік з місця ДТП. Просимо усіх, хто став свідком наїзду або володіє інформацією про зловмисника, зателефонувати на оперативну лінію «102». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Національної поліції Львівської області.

 

За даними відомства, у поліцію 30 листопада надійшло повідомлення, що о 17.37 на вулиці Петра Дорошенка автомобіль «Фольксваген Гольф» здійснив наїзд на пішохода та втік з місця автопригоди. Травмований 32-річний львів’янин був госпіталізований в лікарню, де у нього діагностували закритий перелом гомілки та забої обличчя.

За фактом відкрите кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує покарання включно до обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі встановлюється особа зловмисника та обставини автопригоди.

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