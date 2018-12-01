У центрі Львова невідомий на Volkswagen збив пішохода і втік

У центрі Львова водій «Фольксвагену» травмував пішохода та втік з місця ДТП. Просимо усіх, хто став свідком наїзду або володіє інформацією про зловмисника, зателефонувати на оперативну лінію «102». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Національної поліції Львівської області.

За даними відомства, у поліцію 30 листопада надійшло повідомлення, що о 17.37 на вулиці Петра Дорошенка автомобіль «Фольксваген Гольф» здійснив наїзд на пішохода та втік з місця автопригоди. Травмований 32-річний львів’янин був госпіталізований в лікарню, де у нього діагностували закритий перелом гомілки та забої обличчя.

За фактом відкрите кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує покарання включно до обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі встановлюється особа зловмисника та обставини автопригоди.