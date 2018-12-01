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Пасажиропотік аеропорту «Львів» зростає рекордними темпами

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Приріст пасажиропотоку міжнародного аеропорту «Львів» за січень-листопад 2018 року склав 47,1%. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького».

 

За оперативними даними летовища, у листопаді 2018 р. авіаперевезеннями скористалися 124,9 тис. пасажирів, що на 57,1% більше, ніж у листопаді 2017 р. (79,5 тис. пасажирів). Кількість здійснених рейсів – 1 235, що на 31,4% більше, ніж аналогічного періоду минулого року (940).

Загалом, за січень-листопад 2018 р. пасажиропотік зріс на 47,1% в порівнянні з показником аналогічного періоду минулого року (997,9 тис. пасажирів) і досяг позначки в 1468,1 тис. пасажирів. Кількість рейсів зросла на 28,3%, з 11 028 до 14 148.

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