Міжнародний турнір з карате «IX Lviv Karate Open». Онлайн-трансляція

1-2 грудня у Львові, на велотреку СКА, відбувається міжнародний турнір з карате «IX Lviv Karate Open». Про це Львівському порталу повідомили орагнізатори заходу.

Цього року в традиційному представницькому турнірі візьмуть участь близько 400 спортсменів у віці починаючи з 6 років, які представляють 34 клуба з 13 регіонів України.

Також в рамках турніру «IX Lviv Karate Open» буде проходити міжнародний турнір серед спортсменів з інвалідністю «2-nd INTERNATIONAL UKF INCLUSIVE KARATE CUP». Підтвердили свою участь спортсмени з Бельгії, Угорщини, Словаччини, Індії та Англії.

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В клубах Української федерації карате (УФК) займаються люди з інвалідністю та успішно виступають на міжнародних змаганнях. Президент клубу «Арей» Тетяна Ушакова є головою Комітету спорту інвалідів УФК.

Переможці турніру будуть нагороджені медалями, кубками та призами від спонсорів. В усіх категоріях старше 12 років переможці отримають грошову премію.

Організатор турніру – Львівський спортивний клуб «Арей».

Місце проведення змагань – Велотрек СКА, вул.. Клепарівська, 39а.

Турнір проводиться за підтримки спеціалістів компанії Infopulse Ukraine.

Парнер турніру – Девелоперська компанія «Моя країна»