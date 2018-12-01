Доба на Донбасі минула без втрат

Протягом минулої доби, окупанти 6 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, двічі фіксувалися випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі ООС.

Так, протягом минулої доби, ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Вільний, Луганське, Красногорівка та Гнутове. Тут російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Окрім того, оборонні укріплення Об’єднаних сил поблизу Луганського противник обстріляв з мінометів 120-го калібру, а по опорних пунктах біля Гнутового та хутора Вільного окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та озброєння БМП відповідно.

У ході бойових дій, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не допущено.

Підрозділи, що обороняються, вживали необхідних заходів для придушення вогневої активності окупантів.

За даними розвідки, минулої доби, чотирьох бойовиків збройних формувань Російської Федерації було знищено.

Від початку цієї доби противник вогневої активності не проявляв.