У Брюховичах з‘явилася пошта Святого Миколая

Активісти ГО «Наші Брюховичі» створили пошту Святого Миколая. У селищі розмістили тематичні скриньки для листів, де дітлахи мають змогу залишити листа та отримати гарантовану відповідь від чудотворця. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії міста.

Крім цього, є класичний спосіб відправлення листа через Укрпошту, рекомендується вказувати адресу: Львів-Брюховичі, вул. Ясна 1, Святому Миколаю.

Маленькі помічники будуть обробляти всі листи, формувати відповіді. Найбільш потребуючі дітки отримають, окрім листа, ще і подарунки від громадської організації. Скриньки розташовані у дитячій бібліотеці № 29 та Народному домі «Просвіта», що у Брюховичах.

Листи можна надіслати до 18 грудня включно.

Зворотну адресу потрібно вказати обов`язково.