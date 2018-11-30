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На Сокальщині затримали злодія, що «обчистив» будинок односільчанки

Олександр Косик

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Сокальські поліцейські викрили зловмисника, причетного до крадіжки в односільчанки. Збитки, заподіяні потерпілій, склали близько 10 000 гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

В Сокальське відділення поліції 28 листопада звернулася 27-річна жителька району. За словами жінки, невідома особа, пошкодивши замок на вхідних дверях, проникла у її будинок і викрала звідти грошові кошти та золоті прикраси. Загальна сума збитків становить близько десяти тисяч гривень.

Як встановили правоохоронці, до вчинення правопорушення причетний 41-річний односільчанин заявниці. Викрадене майно у нього вилучено.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

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