На площі Ринок у співфінансуванні міста і мешканців відреставрували дерев’яну браму

Дерев’яну браму у будинку на площі Ринок, 15 відреставрували в межах програми співфінансування реставрації історичних дверей і брам між Львівською міською радою (70% вартості робіт) і мешканцями (30%). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Загальна вартість реставрації дерев’яної брами на пл. Ринок, 15 — 44,3 тис. грн, із них фінансова частка міста — 31 тис. грн, а частка мешканців — 13,3 тис. грн. Роботи з реставрації виконав столяр-реставратор Олександр Савчук.

«Це вже 20 відреставрована брама завдяки програмі співфінансування реставрації вхідних дверей та брам між містом і мешканцями. Загалом до кінця року плануємо відреставрувати 30 об’єктів. Працюємо лише з тими підприємцями, які зареєстровані і сплачують податки, а також пройшли навчання в рамках дії проекту GIZ», — розповіла Тетяна Балукова, директора ЛКП «Археологічно-архітектурна служба».

За її словами цього року з міського бюджету було виділено 3 млн. грн на програму співфінансування реставрації дверей і брам. З них буде освоєно більше 1 млн. грн. Тому решка коштів перейдуть на наступний рік разом із заявками, які не вдасться реалізувати. Також мешканці вже подають нові заявки на 2019 рік. Вже є 40 нових заявок.

Нагадаємо, у Львові впродовж 2009−2017 р. діяв проект «Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова» (GIZ). У межах цього проекту, у співфінансуванні німецького товариства та мешканців було відреставровано 148 історичних брам.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 26.01.2018 р. № 78 «Про продовження реалізації програм проекту «Муніципальний розвиток і оновлення старої частини міста Львова», управління охорони історичного середовища визначено координатором, а ЛКП «Археологічно-архітектурна служба» — замовником реалізації програм, започаткованих проектом «Муніципальний розвиток і оновлення старої частини міста Львова», а саме:

— програми співфінансування ремонтно-реставраційних робіт вікон і брам на об’єктах культурної спадщини;

— програми співфінансування ремонтно-реставраційних робіт балконів на об’єктах культурної спадщини;

— програми проведення практичних семінарів з підвищення кваліфікації майстрів-реставраторів.

У межах програми співфінансування реставрації історичних дверей і брам між Львівською міською радою (70% вартості робіт) і мешканцями (30%), цього року вже відреставровано вхідні двері будинку на пл. Старий Ринок, 2, дерев’яні брами в будинках на вул. Залізнична, 4, вул. Павлова, 11, вул. Котляревського, 15, вул. Лисенка, 3 (дві брами), на вул. Кониського, 5, вул. Архітекторська, 3 (три брами), вул. Чупринки, 46, вул. Дорошенка, 22 і вул. Козланюка, 8, пл. Ринок, 14, вул. Смольського, 3 а також металеві брами на вул. Головацького, 22 та вул. Котляревського, 45 і вул. Лисенка, 33.

Зараз на реставрації — брами в будинках за адресами: вул. Гоголя, 5, вул. Козланюка, 2, вул. Рильського, 3 та ін.

Також з наступного року у Львові планують впровадити програму співфінансування між містом і мешканцями реставрації вікон у будинках, які належать до культурної спадщини міста.