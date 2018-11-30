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На Львівщині прикордонники затримали трьох афганістанців, які хотіли незаконно перетнути кордон

Юлія Шпак

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Сьогодні вночі прикордонники Львівського загону спільно з офіцерами оперативно-розшукових підрозділів Держприкордонслужби, використовуючи наявну інформацію щодо переміщення нелегалів, поблизу державного кордону затримали трьох іноземців без документів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівського прикордонного загону.

 

Зі слів затриманих, вони є громадянами Афганістану та мали намір потрапити незаконним шляхом до сусідньої країни.

Правопорушників доставлено до прикордонного відділу та складено протоколи за статтею 204-1 ч. 2 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Фото: ДПСУ

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