Львівські поліцейські розшукують 36-річного грабіжника

У Львові поліцейські розшукують 36-річного чоловіка за вчинення грабежу. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Працівники Сихівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівської області за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України, розшукують Еджибію Георгі Зурабовича, 1.04.1982 р.н., мешканця м. Одеса, вул. Успенська, 45/3.

Всім, кому що-небудь відомо про його можливе місцеперебування, прохання повідомити за телефонами: (032) 221-02-99, 221-09-99, або 102.

Фото: поліція