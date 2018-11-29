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За два дні на Сихові затримали трьох чоловіків з наркотиками

Олександр Косик

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За два дні львівські патрульні шість разів виявили в громадян ймовірно наркотики. Всі випадки трапилися в Сихівському районі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівщини.

 

Вчора, 28 листопада, під час патрулювання на вулиці Стрийській, екіпаж патрульних побачив чоловіка, який пришвидшив свій хід, коли побачив службовий автомобіль поліції. Інспектори вирішили його зупинити та перевірити, чи причетний даний громадянин до правопорушень. Під час спілкування особа дуже сильно нервувалася та не могла чітко відповісти на запитання. В ході поверхневої перевірки, в наплічнику в чоловіка виявили пакет з речовиною, яка ймовірно є наркотичною. На місце викликали експерта, який вилучив пакет на експертизу. 35-річного чоловіка передали слідчим Сихівського відділу поліції.

Сьогодні вночі, 29 листопада, на вулиці Полуботка патрульні зупинили чоловіка, який змінив напрямок руху при появі поліцейських. Його попросили зупинитися та показати, що він має при собі. В пачці з-під сигарет інспектори виявили поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною. Чоловік розповів, що це амфетамін. 33-річного чоловіка передали слідчим Сихівського відділу поліції, а порошок вилучили на експертизу.

В той самий час, на проспекті Червоної Калини, патрульні зупинили автомобіль BMW, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування з інспекторами, чоловік нервувався та дивно себе поводив. Його попросили показати, що він має при собі. В кишені у водія виявили пакет з кристалізованою речовиною. 21-річний чоловік відмовився пояснювати, що це. На місце викликали слідчо-оперативну групу Сихівського відділу поліції для встановлення всіх обставин справи.

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