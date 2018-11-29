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З Левандівського озера на зиму забрали лебедів

Соломія Григор'єва

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Лебедів з Левандівського озера забрали на зиму до Домівки врятованих тварин. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова правління Еко Zахист Орест Залипський, передає Львівський портал.

 

«Можна нас привітати! Лебеді з Левандівського озера врятовані і в теплому приміщенні. Веливе дякую всім небайдужим, хто переймався за долю птахів, а ще більше дякую ЛКП «Зелений Львів» за оперативність і круту систему лапання цих птахів. Зараз вони в теплі, це вже дуже добре», – написав він.

Номер картки на фінансову допомогу тваринкам з Домівки врятованих тварин: 4149 5100 6099 4870.

Нагадаємо, раніше двох лебедів зі Стрийського парку забрали на зимівлю.

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