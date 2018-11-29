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В Одесі 30 молодиків напали на Гриценка і Ко: є постраждалі

Олександр Косик

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Близько 30 людей в масках напали на лідера партії “Громадянська позиція” Анатолія Гриценка та його однопартійців в Одесі. Про це пише УП, передає Львівський портал.

 

Інцидент стався в Одесі перед входом в офісний центр «Термінал 42», де знаходиться студія Shark Radio. Там у політика був запланований прямий ефір.

“Група людей спортивної зовнішності спочатку перегородила Гриценко вхід, а потім напала на прихильників політика, які його супроводжували. Кількох з них “тітушки” побили, зокрема, одному чоловікові розсікли брову. Першу допомогу постраждалим надали медики швидкої, яка прибула на місце події”, – йдеться в повідомленні Shark Radio.

Поліція порушила кримінальне провадження за статтею 296 (хуліганство).


Журналістка, керівник прес-служби Анатолія Гриценка Христина Бондаренко уточнила, що внаслідок інциденту травми отримали троє членів партії “Громадянська позиція”. В одного постраждалого розсічення обличчя, ще у двох – підозра на струс мозку.

Соратник Гриценка Єгор Фірсов повідомив, что кандидат в президенти “не отримав серйозних травм і вирушив далі в тур”.

В свою чергу Анатолій Гриценко покладає відповідальність на напад на нього з соратниками в Одесі на президента Петра Порошенка. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Це і є твоя мобілізація, Петре Олексійовичу? Не втомився чужим прутнем кропиву косити?”, – заявив Гриценко

Також він повідомив: “Троє наших партійців постраждали найбільше, струсок мозку, розсічені обличчя – це Анатолій Завада і батько й син Полякови, Тимур Іванович і Тимур Тимурович”.

“Організатора і більшість виконавців нападу вже встановлено. Замовника шукати не треба. Він відомий”, – додав політик.

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