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У Сокальському районі бус злетів у кювет

Олександр Косик

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На Львівщині мікроавтобус з’їхав у кювет. Внаслідок ДТП водій отримав травми. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Дорожньо-транспортна пригода сталась 28 листопада близько 18.00 в одному з сіл Сокальського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса «Мерседес», 19-річний місцевий мешканець, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль зїхав у кювет. Водій отримав тілесні ушкодження.

Наразі правоохоронці встановлюють обставин події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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