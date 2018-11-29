У Сокальському районі бус злетів у кювет

На Львівщині мікроавтобус з’їхав у кювет. Внаслідок ДТП водій отримав травми. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 28 листопада близько 18.00 в одному з сіл Сокальського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса «Мерседес», 19-річний місцевий мешканець, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль зїхав у кювет. Водій отримав тілесні ушкодження.

Наразі правоохоронці встановлюють обставин події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.