У Львові засудили мешканця Закарпаття, який побив та пограбував 40-річного чоловіка

У Львові до 8 років тюрми засудили 34-річного розбійника із Закарпаття, який побив на пограбував чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Цьогоріч у серпні, на головному залізничному вокзалі у Львові зловмисник напав на 40-річного чоловіка.

«Лиходій завдав потерпілому численні удари гострим предметом по голові та тілу, а після цього викрав у нього барсетку з мобільним телефоном, грошовими коштами та іншим майном. Загальна сума заподіяних збитків становила майже 5 тис грн. У потерпілого діагностовано колото-різану рану грудної клітки справа, проникаючу в плевральну порожнину. Згідно висновку експерта, такі травми відносяться до категорії тяжких тілесних ушкоджень», – йдеться у повідомленні.

Відтак, вироком Залізничного районного суду м. Львова розбійника визнано винними у вчиненні інкримінованого злочину та засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.