У Львові створити ще один дитячий будинок сімейного типу

У Львові ще шестеро дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали сім’ю: на проспекті В. Чорновола запрацював новий, уже п’ятий дитячий будинок сімейного типу. Сюди на виховання та спільне проживання влаштовано шістьох дівчат. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Це, зокрема, п’ять дівчат, віком 15−17 років, та дівчинка 9-ти років. Ними опікується сестра Юлія Фляк, яка є черницею, та упродовж 25 років свого служіння у Згромадженні Сестер Служебниць УГКЦ працювала в соціальній сфері.

Рішення про створення нового ДБСТ прийняли на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради 10.08.2018 року.

Як розповіли в міському управлінні «Служба у справах дітей», благодійний фонд «Діаконія», за підтримки компанії «Avalon Inc», надав у безоплатне користування місту на 10 років квартиру в новобудові на просп. В. Чорновола для створення нового дитячого будинку сімейного типу.

Загальна площа квартири — 328,2 кв. м, житлова — 144,3 кв. м. У квартирі є 7 спальних кімнат, 5 санвузлів, кухня-гостинна, клас для занять, спортивний зал, гардеробна кімната, дві комори, 8 балконів. Тобто усе потрібне для комфортного і затишного проживання дітей та матері-вихователя.

Як розповів керівник управління «Служба у справах дітей» Львівської міської ради Ростислав Тимків, на сьогодні у Львові на обліку є 504 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 462 дітей — а це майже 92%, є влаштовані в сімейні форми виховання.

Зазначимо, що сьогодні у Львові функціонує 5 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 42 дитини, а також функціонує 11 прийомних сімей, в яких виховується 15 дітей. Також протягом 11 місяців 2018 року районними судами Львова усиновлено 24 дитини.

Фото: ЛМР