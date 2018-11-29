ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові створити ще один дитячий будинок сімейного типу

Олександр Косик

|

У Львові ще шестеро дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали сім’ю: на проспекті В. Чорновола запрацював новий, уже п’ятий дитячий будинок сімейного типу. Сюди на виховання та спільне проживання влаштовано шістьох дівчат. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

 

Це, зокрема, п’ять дівчат, віком 15−17 років, та дівчинка 9-ти років. Ними опікується сестра Юлія Фляк, яка є черницею, та упродовж 25 років свого служіння у Згромадженні Сестер Служебниць УГКЦ працювала в соціальній сфері.

Рішення про створення нового ДБСТ прийняли на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради 10.08.2018 року.

Як розповіли в міському управлінні «Служба у справах дітей», благодійний фонд «Діаконія», за підтримки компанії «Avalon Inc», надав у безоплатне користування місту на 10 років квартиру в новобудові на просп. В. Чорновола для створення нового дитячого будинку сімейного типу.

Загальна площа квартири — 328,2 кв. м, житлова — 144,3 кв. м. У квартирі є 7 спальних кімнат, 5 санвузлів, кухня-гостинна, клас для занять, спортивний зал, гардеробна кімната, дві комори, 8 балконів. Тобто усе потрібне для комфортного і затишного проживання дітей та матері-вихователя.

Як розповів керівник управління «Служба у справах дітей» Львівської міської ради Ростислав Тимків, на сьогодні у Львові на обліку є 504 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 462 дітей — а це майже 92%, є влаштовані в сімейні форми виховання.

Зазначимо, що сьогодні у Львові функціонує 5 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 42 дитини, а також функціонує 11 прийомних сімей, в яких виховується 15 дітей. Також протягом 11 місяців 2018 року районними судами Львова усиновлено 24 дитини.

Фото: ЛМР

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Або розмитнюємо, або вивозимо. Все, що потрібно знати власникам «євроблях»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Або розмитнюємо, або вивозимо. Все, що потрібно знати власникам «євроблях»

Із неділі, 25 листопада, в Україні діють нові правила ввезення авто на іноземній реєстрації. Більше перетинати кордон ко...

Пластикові пакети VS еко-торбинки: чи зможе Львів відмовитись від поліетилену?
Вероніка РОЙ
Пластикові пакети VS еко-торбинки: чи зможе Львів відмовитись від поліетилену?

Мало не щодня нам доводиться використовувати поліетиленові пакети. Особливо, коли ми йдемо на закупи у магазин, супермар...

Популярна мережа маркетів підсумовує проміжні результати проекту «Гарантія свіжості»
Олесь ТЯГАЙ
Популярна мережа маркетів підсумовує проміжні результати проекту «Гарантія свіжості»

Акція, у якій кожному покупцеві «АТБ» пропонують отримати потрійну винагороду за знайдені прострочені товари, поки що не...

Масштабні ремонти. Українські автошляхи приводять до ладу
Олександр КОВАЛЬ
Масштабні ремонти. Українські автошляхи приводять до ладу

Станом на 2016 рік, понад 90% українських шляхів були визнані такими, що не відповідають нормам. Уряд Гройсмана будівниц...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...