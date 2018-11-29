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Мешканець Львівщини намагався нелегально провезти через кордон 11 швейцарських годинників

Дарина Смеречанська

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Львівські митники затримали престижні швейцарські годинники вартістю понад 300 тис. грн. Загалом громадянин намагався приховати від митного контролю одинадцять годинників. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Львівській області.

 

Так, мешканець Львівщини легковим автомобілем   прибув  в пункт пропуску «Шегині – Медика» з Республіки Польща. Для перетину кордону  обрав смугу руху спрощеного митного контролю «зелений коридор», чим заявив  про відсутність будь-яких товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню. Під час  візуального огляду автомобіля у працівників митниці виникли підозри щодо наявності в ньому таких  товарів. Під час усного опитування громадянин заявив, що перевозить кухонні стільці, вартість яких не перевищує неоподатковану норму для громадян.

Автомобіль скерували  у місце для поглибленого огляду товарів та транспортних засобів. Там, у сумці, серед особистих речей, митники знайшли чоловічі та жіночі годинники відомої  швейцарської компанії. Такі дії  громадян  мають ознаки порушення  митних правил, передбачених ст.ст.483, 471 Митного кодексу України. Товар вилучено. Справу скерую  до суду.

Фото: ДФС

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