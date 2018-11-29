Мерія роздасть львів’янам з інвалідністю по 700 гривень

До Міжнародного дня людей з інвалідністю Львівська міська рада виплатить одноразову матеріальну допомогу. Її, зокрема, отримають люди з інвалідністю з дитинства 1 та 2 груп, та люди з інвалідністю 1 та 2 груп, які не мають права на пенсію в органах Пенсійного фонду України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомили в управлінні соціального захисту ЛМР, уже підготовлено проекти розпорядження щодо надання з міського бюджету одноразової матеріальної допомоги людям з інвалідністю.

Зокрема, допомогу отримають люди з інвалідністю з дитинства 1 та 2 груп — мешканці м. Львова. Її отримають 2820 осіб в розмірі 700 грн. кожен. Загальна сума цих виплат складе 1 974 000 грн.

Також допомогу отримають люди з інвалідністю 1 та 2 груп, які не мають права на пенсію в органах Пенсійного фонду України — мешканці м. Львова. Її отримають 584 особи в розмірі 700 грн. кожен. Загальна сума цих виплат складе 408 800 грн.