Львівщина вже виконала завдання осіннього призову: до армії відправили 810 парубків

В Україні 1 жовтня стартував осінній призов до лав Збройних Сил України та інших військових формувань держави. Триватиме він до кінця грудня. Проте станом на кінець листопада у Львівській області осінній призов вже виконали та до лав Збройних Сил України відправили 810 осіб. Про це сьогодні, 29 листопада, під час брифінгу повідомив начальник відділу комплектування призову та підготовки до військової служби, підполковник Валерій Дрібниця, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України, у Львівській області було встановлено планове завдання: відправити до війська 810 чоловік.

«Відповідно до указу Президента України, розпорядження голови Львівської ОДА, у жовтні розпочали роботи районні призовні комісії. Термін завершення робіт цих комісій – грудень. Хочу нагадати, відповідно до указу Президента, до війська були відправлені громадяни віком від 20 до 27 років. Станом на 23 листопада зі встановленим завданням Кабінету Міністрів Львівщина впоралась: до війська відправилось 810 чоловік», – розповів Валерій Дрібниця.

Із відбору призовників лідирують призовні комісії Жовківського, Кам’янка-Бузького, Городоцького районів та Дрогобицько-Бориславський ОРВК. Серед аутсайдерів – Львів. Близько 800 громадян зі Львова ухилилися від строкової служби, а призваних до армії є біля 120 львів’ян.

«За результатами роботи районних призовних комісій, на даний момент в базі ЄДР за осінній призов зареєстровано 7 справ осіб призовного віку. Тобто, це 7 юнаків, яким загрожує кримінальна відповідальність. Крім того, складено близько 400 адміністративних правопорушень», – зазначив Валерій Дрібниця.

Також він розповів, що робота районних призовних комісій триватиме ще до 28 грудня.

«Громадяни призовного віку, які вчасно ще не прибули на призовну дільницю, мають можливість прийти самостійно, підтвердити право на відстрочку або звільнення від призову. Це робиться для того, щоб вони були внесені до протоколів районних призовних комісій», – додав Валерій Дрібниця.

Зазначимо, що 290 призовників були відправлені до Національної гвардії України, 140 – до Державної прикордонної служби, 60 – до Державної спеціальної служби транспорту, а решта – до ЗСУ.