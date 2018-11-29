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Львів’ян закликають оновлювати свої дані у ЦНАПах, щоб отримувати послуги за спрощеною процедурою

Олександр Косик

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Усі послуги, які надають Центри надання адміністративних послуг, мешканці можуть отримати за спрощеною процедурою. Для цього їм достатньо оновити свої дані у реєстрі територіальної громади. І вже при наступному візиті непотрібно приносити з собою пакет документів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії Львова.

 

«Ви приходите з відповідним пакетом документів у ЦНАП, реєструєтеся у терміналі керування чергою та подаєте необхідний пакет документів адміністратору. Адміністратор наповнює дані про вас, і при наступному візиті у ЦНАП необхідна довідка формується одразу і дуже швидко — тобто ви не носите щоразу той пакет документів з собою, оскільки з першого разу ви вже наповнили реєстр», — пояснюють у Центрі надання адміністративних послуг.

Окрім довідок, за спрощеною процедурою зареєстровані мешканці зможуть отримувати матеріальну допомогу, нарахування субсидій та інші послуги, які надає ЦНАП. Щоб внести дані в реєстр — достатньо звернутися у ЦНАП.

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