Константинополь підготував конституцію для української автокефалії

Синод Вселенського патріархату оголосив, що підготував конституційну хартію для української церкви. Про це йдеться у повідомленні Вселенського патріархату, передає УП.

“В контексті рішення, прийнятого Вселенським патріархатом про надання автокефалії церкві України, і в очікуванні випуску Патріаршого та Синодального томосу, Святий і Священний синод підготував конституційну хартію української церкви”, – йдеться в рішенні синоду, опублікованому ввечері 29 листопада.

При цьому Синод Вселенського патріархату не назвав дату проведення в Україні Об’єднавчого собору.

Президент Петро Порошенко оголосив, що було схвалено текст томосу про надання незалежності українській церкві. Він додав, що дату проведення Об’єднавчого православного собору незабаром оголосить патріарх Варфоломій.

Так, у Стамбулі 27 листопада розпочалося засідання Священного Синоду Вселенського патріархату, на якому очікувалось визначення дати проведення об’єднавчого собору в Україні та обговорення тексту томосу.

Як повідомляв Львівський портал, Синод Вселенського патріархату ухвалив рішення надати томос про автокефалію православній церкві в Україні 11 жовтня цього року.