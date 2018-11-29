Із бюджету Львова виділили додаткові 23 мільйони на купівлю автобусів

Комунальному підприємству АТП-1 депутати додатково виділили 23 млн грн як внесок до статутного капіталу. Ці кошти мають скерувати на щомісячну виплату за придбані 12-метрові МАЗи. Відповідну ухвалу сьогодні, 29 листопада, під час сесії Львівської міської ради підтримали 48 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

Як зазначив під час обговорення депутат Валерій Веремчук, до кінця цього року АТП-1 має виплатити 317 млн грн за придбані у лізинг автобуси. Втім цю суму дотепер не використали повністю, тому він виступив проти виділення додаткових коштів для комунального підприємства.

«Нам говорять, що додаткові 23 млн грн потрібні на лізинги. Але я володію інформацією, що з тих 317 млн грн вже пішло майже 295 млн грн на придбання великогабаритних автобусів у лізинг. Якщо повірити розпису сум, які потрібні цього року на лізинг, то на платежі включно з груднем потрібно 277,3 млн грн. Ми ж виплатили 295 млн грн, тобто решта 18 млн грн у нас є зайвими по лізингу. І зараз пропонувати ще 23 млн грн – це, я вважаю, немудро і недоцільно», – зауважив Валерій Веремчук.

Своєю чергою директорка департаменту економічного розвитку Львівської міськради Ірина Кулинич пояснила, що загалом на купівлю автобусів у лізинг для АТП-1 потрібно 792,2 млн грн. І вона запевнила, що ця сума збільшуватися не буде.

«Наступний лізинговий платіж ми здійснюємо 15 грудня, ще один – 15 січня. За розрахунками, які надало АТП-1, насправді суми у 23 млн грн не вистачає для того, щоб здійснити всі лізингові платежі. Сума лізингової угоди – це 792,2 млн грн, збільшуватися вона не буде. У нас збігаються абсолютно всі дані. Більше щось коментувати я вважаю непотрібно» – наголосила Ірина Кулинич.

Нагадаємо, дозвіл на купівлю 150 низькопідлогових автобусів на умовах фінансового лізингу Львівська міська рада видала АТП-1 у березні цього року. На купівлю нових автобусів у документі передбачили не більше 800 млн грн. На виплату лізингу на 2018 рік депутати виділили 200 млн грн.

До кінця цього року АТП-1 має отримати 100 низькопідлогових 12-метрових МАЗів білоруського виробництва та 50 Електронів. Вартість одного автобуса МАЗ з розмитненням становить 122 тис. євро, «Електрон» – 147 тис. євро.

Зараз АТП-1 отримало вже 89 МАЗів та лише 5 «Електронів», адже завод затримує поставку автобусів для Львова.