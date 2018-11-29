Для військового госпіталю Західного регіону придбали дизель-генератор

Військово-медичний клінічний центр Західного регіону вже отримав дизель-генератор, на який місто виділяло кошти. Про це на сесії міськради повідомив мер Львова Андрій Садовий, передає Львівський портал.

Також він акцентував, що сьогодні потрібно також провести інвентаризацію в міських медичних установах, та купити всі необхідні речі, а також повторно провести перевірку готовності об’єктів захисту цивільного населення.

Нагадаємо, місто надало 600 тисяч гривень на купівлю цього дизель-генератора.