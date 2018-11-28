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Як на площі Ринок проходив «нетиповий» урок історії Львова

Юлія Шпак

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На площі Ринок 27−29 листопада проходить квест «Якось у Львові» за мотивами першого дитячого коміксу про Львів «Таємниці львівського годинникаря». У заході взяли участь учні 5-их класів із шести шкіл з різних районів міста. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Ми хочемо, щоб діти побачили, що урок історії міста може бути цікавим, незвичним та захоплюючим. Наше місто ховає у собі чимало таємниць, які можуть розгадати тільки ті, хто його насправді любить і пізнає», – розповідає начальник відділу промоції Львова ЛМР Світлана Норець.

«Нетипові» уроки є частиною загальної Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017−2020 роки, затвердженої ухвалою Львівської міської ради у жовтні 2016 року.

«Таємниці львівського годинникаря» перший дитячий комікс про Львів за мотивами казок Марічки Крижанівської (художник Софія Марійчин) описує фантастичну історію, яка могла статися тільки у Львові, – місті історій, магії та неймовірних людей. Допитлива дівчинка Соля пізнає своє місто і його таємниці через портал часу. Вона опиняється у Львові середини ХІХ століття і має його врятувати від чаклунки Бузинової пані. Соля потрапить і у часи князя Лева. Побачить Львів із замками, потужними мурами, місто яке щойно розбудовується, але потерпає від прокляття шамана.

Фото: ЛМР

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