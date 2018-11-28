Як артилерійські розвідники Академії сухопутних військ проходили стажування у військах

Впродовж двох тижнів вихованці факультету ракетних військ і артилерії Національної академії сухопутних військ, які навчаються за спеціалізацією «комплекси, прилади та пристрої артилерійської розвідки», проходять навчальну практику. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Академї сухопутних військ.

Вона відбувається на базі Міжвидового центру підготовки підрозділів РВіА, де майбутні офіцери виконують обов’язки командирів відділень артилерійської розвідки.

За словами заступника начальника кафедри комплексів та приладів артилерійської розвідки підполковника Олександра Караванова, основним завданням для його підлеглих є набуття умінь та навичок у виконанні службових обов’язків за призначенням й удосконалення польової виучки та практичних навичок у керівництві відділенням.

Також вони беруть безпосередню участь у плануванні, організації та проведенні занять з бойової підготовки. Окрім цього, за цей час практиканти мають удосконалити свої навички в експлуатації, ремонті та обслуговуванні штатного озброєння та військової техніки.

Фото: Академія сухопутних військ