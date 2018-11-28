Вночі на вулиці Шевченка невідомі викрали банківський платіжний термінал

У Львові правоохоронці встановлюють обставини викрадення банківського платіжного терміналу на вулиці Шевченка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Повідомляється, що термінал було викрадено з приміщення банківської установи вночі близько 3.40.

«28 листопада до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що вночі з приміщення однієї з банківських установ, розташованої на вулиці Шевченка у Львові, було викрадено платіжний термінал», – йдеться у повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України.

Як повідомляє координатор спільноти «Варта-1» Ігор Зінкевич, термінал викрали з приміщення «Ощадбанку».

Фото: Ігоря Зінкевича