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Вночі на вулиці Шевченка невідомі викрали банківський платіжний термінал

Юлія Шпак

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У Львові правоохоронці встановлюють обставини викрадення банківського платіжного терміналу на вулиці Шевченка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Повідомляється, що термінал було викрадено з приміщення банківської установи вночі близько 3.40.

«28 листопада до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що вночі з приміщення однієї з банківських установ, розташованої на вулиці Шевченка у Львові, було викрадено платіжний термінал», – йдеться у повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України.

Як повідомляє координатор спільноти «Варта-1» Ігор Зінкевич, термінал викрали з приміщення «Ощадбанку».

Фото: Ігоря Зінкевича

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