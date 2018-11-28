У вентиляційній шахті винниківської багатоповерхівки знайшли тіло чоловіка

У вентиляційній шахті багатоквартирного будинку на вулиці Кільцева, 2а у Винниках знайшли мертву людину. Про це пише видання «Винниківській вісник», передає Львівський портал.

«Знахідку» виявлено під час очистки димарів. Коли робочі витягували тіло, від нього відпала голова.

На місце надзвичайної події було викликано правоохоронців.

«Під час огляду мертвого тіла з‘ясувалося, що воно муміфікувалося. Це означає, що воно там перебувало дуже довго, можливо, й півроку. Інших подробиць зараз озвучити не можу, бо всі обставини смерті знайденої особи мають встановити фахівці», – сказав представник Личаківського відділу поліції міста Львова, майор Олег Строцький.